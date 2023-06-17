بوتين يلتقي وفد الوساطة الإفريقية لبحث وقف الحرب في أوكرانيا

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الآن في قصر "كونستانتينوفسكي" في سان بطرسبورغ، اجتماعًا مع وفد القادة الأفارقة، الذي وصل إلى روسيا صباح اليوم قادمًا من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد إلى جانب رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ووممثلين عن أوغندا والكونغو.

وقال الرئيس الروسي: إن "التطور متعدد الأوجه مع دول القارة السمراء تعتبر أولوية للسياسة الخارجية الروسية، ونخن نقف بجانب تقوية هذه الاتصالات الصديقة مع الدول الأفريقية".

وأضاف: أنه "في هذه السنة تعاملنا مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات يتطور بشكل جيد، وأيضا يتم الاستعداد للقمة بين روسيا وأفريقيا، في أواخر يوليو في سان بطرسبوغ".

وتابع بوتين: "روسيا تحترم مواقف الدول الأفريقية للحفاظ على الاستقرار الأقليمي والمحلي، وحل النزاعات سلميا، ونحن نتطلع إلى تقوية مثل هذه المواقف والأفكار ونرحب بالمواقف المتزنة للدول الأفريقية تجاه الأزمة الأوكرانية".

وكان قد زار الوفد الإفريقي كييف أمس الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؛ لبحث مبادرة السلام، لكن الأخير إجراء أي مفاوضات مع روسيا قبل أن تسحب الأخيرة قواتها.

وينص مقترح الوساطة الأفريقية، على بدء مفاوضات سلام بالطرق الدبلوماسية، ووقف إطلاق النار بين الطرفين، ووضع إطارعمل لمناقشة مبادئ عملية إطار سلام دائم، وتسهيل عملية تبادل الأسرى.واحترام سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وضمانات أمنية لجميع الدول، إضافة إلى ضمان الأمن الغذائي بتصدير الحبوب والأسمدة.

هذا، ويتزامن مع تلك المحاولات، احتدام الصراع على الأرض، حيث يستمر القتال على مختلف الجبهات بين القوات الروسية والأوكرانية، في ظل تهديدات متبادلة بين طرفي الصراع وحلفائهم.