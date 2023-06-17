الغرف التجارية: استقرار الأسعار فى الأسواق نتيجة ثبات سعر الصرف

كشف أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن أسباب التراجع في الأسعار بالأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن استقرار سعر الصرف يتيح للمستورد أن يستورد منتجاته بأسعار مستقرة ويتيح للمصانع أن تسعر المنتجات بأسعار مقبولة للمواطن.

وأضاف أن الاستقرار يعطي نوعًا من الثبات للسوق، وبداية للتراجع في الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا في الأسعار على مدار شهرين، وذلك نتيجة لاستقرار سعر الصرف.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم ترتفع مع دخول عيد الأضحى المبارك، وذبح الكثير من رءوس الماشية في مصر يؤثر سلبًا على إنتاج المواد الغذائية مثل منتجات الألبان والجبن، وهو ما يؤثر على الأسواق لمدة 4 أشهر.