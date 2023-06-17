داعية عن توثيق شاب لاحتضار والده: تعد على حرمة الميت وعبث

كشف الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي لقيم شاب بنشر فيديو لاحتضار والده على حسابه الشخصي بموقع تيك توك، قائلًا: تعد على حرمة الميت وما أنزل بها الله من سلطان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها جريمة ما بعدها جريمة وعدم إدراك لحرمة الميت وتصل لمرحلة العبث.

النبي منع الكلام المباشر مع الشخص الذي يحتضر

وتابع أن الموت هو المصيبة الكبرى، والواجب فيه هو المبادرة في غسله وتكفينه والوصول به إلى مثواه الأخير في القبر وما دون ذلك عبث، موضحًا أن النبي عليه السلام منع الكلام المباشر مع الشخص الذي يحتضر وإنما تلقينه من خلال ذكر الله إلى جواره وليس تلقينه بشكل مباشر منعًا للقيل والقال.

وأكد أن الملقن يجب أن يكون مؤتمنا ولا ينقل اللحظات الأخيرة للميت وما بدا عليه قبيل خروج الأنفاس الأخيرة وكذلك المغسل يجب ألا يخرج سرًا مما عليه الميت، والحديث عن وجهه الأبيض وخلافه عبث.