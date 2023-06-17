السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

داعية عن توثيق شاب لاحتضار والده: تعد على حرمة الميت وعبث

الشيخ إبراهيم رضا
الشيخ إبراهيم رضا

كشف الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي لقيم شاب بنشر فيديو لاحتضار والده على حسابه الشخصي بموقع تيك توك، قائلًا: تعد على حرمة الميت وما أنزل بها الله من سلطان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها جريمة ما بعدها جريمة وعدم إدراك لحرمة الميت وتصل لمرحلة العبث.

النبي منع الكلام المباشر مع الشخص الذي يحتضر

وتابع أن الموت هو المصيبة الكبرى، والواجب فيه هو المبادرة في غسله وتكفينه والوصول به إلى مثواه الأخير في القبر وما دون ذلك عبث، موضحًا أن النبي عليه السلام منع الكلام المباشر مع الشخص الذي يحتضر وإنما تلقينه من خلال ذكر الله إلى جواره وليس تلقينه بشكل مباشر منعًا للقيل والقال.

وأكد أن الملقن يجب أن يكون مؤتمنا ولا ينقل اللحظات الأخيرة للميت وما بدا عليه قبيل خروج الأنفاس الأخيرة وكذلك المغسل يجب ألا يخرج سرًا مما عليه الميت، والحديث عن وجهه الأبيض وخلافه عبث.

احتضار والده الحكم الشرعي حرمة الميت عبث الملقن المغسل

مواد متعلقة

هل تنبأ حمدى أبوجليل برحيله؟.. هذا آخر ما كتبه عن الموت

"خنقه حتى الموت".. أول صورة لضحية خطيب شقيقته بروض الفرج

إنقاذ أسرة من الموت غرقًا داخل قرية بطنطا

سميرة عبدالعزيز: أنا وسعاد حسنى لم نكن أصدقاء.. وفاتن حمامة كانت تخشى الموت

الأكثر قراءة

الأزمة الروسية - الأوكرانية.. مدبولى: سوف نواصل جهدنا الإفريقى تحقيقًا للهدف الأسمى وهو تحقيق السلام

خطة توفير الـ30 مليارًا.. عملية خفض الاستيراد: تطوير الإنتاج المحلى لتصنيع «البديل الجيد»

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

أمان الغرباء.. كيف تتعامل مصر مع ملف اللاجئين؟

بوتين يلتقى وفد الوساطة الإفريقية لبحث وقف الحرب فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس