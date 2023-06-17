اقرأ في "الدستور" غدا.. خطة توفير الـ 30 مليار دولار

تنشر جريدة “الدستور”، في عددها الصادر صباح غدٍ الأحد 18 يونيو، ملفا خاصا عن خطة الدولة المصرية لترشيد الطلب على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يوفر 30 مليار دولار.

وقدم عدد من الخبراء الاقتصاديين توصيات ونصائح لترشيد الطلب على الاستيراد من الخارج، تمحورت حول دعم التصنيع المحلى والاهتمام بجودة وتصميمات المنتجات المصرية.

وسبق أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أيام، إن هناك ١٥٠ سلعة لو تم ترشيد استيرادها من الخارج ستوفر على الدولة من ٢٥ إلى ٣٠ مليار دولار سنويًا، مطالبًا بالتركيز على تحفيز الإنتاج المحلى لتقليل تلك الفاتورة.

خطة توفير الـ30 مليارًا.. عملية خفض الاستيراد: تطوير الإنتاج المحلى لتصنيع «البديل الجيد»

وتحت عنوان "أمان الغرباء.. كيف تتعامل مصر مع ملف اللاجئين؟"، تنشر الجريدة تقريرا عن حجم الدعم المادى والمعنوى للاجئين على أرض مصر، حيث لم تفعل مصر مثل الدول الأخرى فى التعامل مع اللاجئين والفارين من الحروب والصراعات، وأصبحت البلد الوحيد الذى يخلو من المخيمات، ليستقبل مواطنين من سوريا واليمن والعراق والكويت والسودان، ويعاملهم مثل المصريين فى كل شىء.

أمان الغرباء.. كيف تتعامل مصر مع ملف اللاجئين؟