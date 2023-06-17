بوتين للزعماء الأفارقة: نقدر موقفكم من الصراع فى أوكرانيا ومنفتحون على الحوار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء أفارقة، اليوم السبت، إن موسكو ترحب بنهجهم المتوازن إزاء الصراع في أوكرانيا، وإنها منفتحة على الحوار.

وقال بوتين "نحن منفتحون على إجراء حوار بناء مع كل من يريدون السلام على أساس مبادئ العدالة ومراعاة المصالح المشروعة للطرفين".

والتقى قادة من مصر وجنوب إفريقيا والسنغال وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونجو وجزر القمر اليوم ببوتين في قصر قسطنطين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر بعد زيارة كييف أمس الجمعة.