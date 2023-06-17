السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين للزعماء الأفارقة: نقدر موقفكم من الصراع فى أوكرانيا ومنفتحون على الحوار

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء أفارقة، اليوم السبت، إن موسكو ترحب بنهجهم المتوازن إزاء الصراع في أوكرانيا، وإنها منفتحة على الحوار.

وقال بوتين "نحن منفتحون على إجراء حوار بناء مع كل من يريدون السلام على أساس مبادئ العدالة ومراعاة المصالح المشروعة للطرفين".

والتقى قادة من مصر وجنوب إفريقيا والسنغال وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونجو وجزر القمر اليوم ببوتين في قصر قسطنطين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر بعد زيارة كييف أمس الجمعة.

الأكثر قراءة

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

"النقد الدولى" و"الإفريقى للتنمية" يشاركان فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

غدا.. صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بقطاع البترول

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

بوتين للزعماء الأفارقة: نقدر موقفكم من الصراع فى أوكرانيا ومنفتحون على الحوار

فوائد القهوة بالليمون| مشروب سحرى أم خرافة؟.. تساعدك على حرق الدهون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس