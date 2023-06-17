السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يكشف سبب اختيار جنوب السودان للمباراة الودية

روي فيتوريا
روي فيتوريا

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على اختيار منتخب جنوب السودان لخوض مباراة ودية، مبررًا سبب اختياره على حساب منتخبات ذات تصنيف أعلى.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره منتخب جنوب السودان، غدًا في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي سبق المباراة: "اختيار جنوب السودان وليس منتخبًا أقوى؟ كاف حدد موعد مباراة غينيا يوم ٢١ مايو! هذا أمر غريب جدًا، بعد ما تعرفنا على موعد مباراة غينيا كانت الاختيارات محدودة جدًا أمامنا، ومن بين الاختيارات منتخب جنوب السودان، مؤكد لو أمامي فرصة إني أواجه منتخبًا أقوى كنت سألعب أمامه".

وأضاف: "تخيل إن نهائي دوري الأبطال كان يوم ١١ ونحن سنلعب أمام غينيا يوم ١٤؟!  بدأت الاستفسار عن الودية عقب انتهاء معسكر مارس؛ بالنسبة لي فإن موعد المعسكر بشكل عام وظروفه غريبة؛ لدينا عناصر مصابة وأخرى دخلت فترة الراحة الخاصة بها، وعناصر ما زالت تلعب وتنافس، تواريخ المباريات تأتي لنا في أوقات متأخرة".

واستطرد: "المفترض أن مواعيد مباريات الموسم كاملة محددة في وقت سابق، وأعرف موعد المباريات الرسمية لكي نحدد الوديات.. ومع كل الظروف دي كان صعب إننا نواجه البرازيل أو كولومبيا مثلًا بسبب الإصابات وعدم جاهزية الفريق".

وعن اختيار قائد المنتخب في غياب محمد صلاح أجاب: "أنا من يحدد قائد المنتخب، وفي غياب صلاح تريزيجيه سيكون قائد المنتخب بودية السودان".

وأردف: "أنا أعطي آرائي واقتراحاتي للمسئولين ولكني لست صاحب القرار، أنا المدير الفني لمنتخب مصر، علينا التجمع قبل بطولة إفريقيا بـ١٥ يومًا للاستعداد للبطولة، ويجب مراعاة  هذه الظروف في الجدول المحلي للموسم الجديد، أتمنى أن يكون هناك انتظام لجدول المباريات".

وواصل: "يجب أن يكون هناك انتظام لمواعيد مباريات الموسم المقبل، لتلافي ضغط المباريات في أوقات معينة من الموسم وفترات أخرى لا توجد بها مباريات؛ اقتربنا من شهر يوليو وحتى الآن الدوري مستمر وهذه مشكلة".

وأردف: "ما زال لدينا عمل كبير والتأهل لأمم إفريقيا مجرد خطوة".

وعن الإصابات، قال: "أسامة جلال وأحمد حجازي والونش مصابون ولكن هذه الإصابات ليست مقلقة بالنسبة لي لأن لدينا العديد من المدافعين المميزين في بطولة الدوري، وعندما نحتاج لهم يقدمون ما نريده".

وأنهى: "لدينا كثير من الحلول في الجبهة اليمنى، ولا أشعر بالقلق؛ لعبنا في هذا المركز بكريم فؤاد ثم عمر جابر، والآن لدينا محمد هاني لاعب مميز وهناك أيضًا هشام صلاح وأحمد رمضان بيكهام، وجميعهم لاعبون مميزون".

روي فيتوريا جنوب السودان مباراة مصر وجنوب السودان المنتخب الوطني محمد صلاح

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