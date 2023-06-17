السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بمناسبة 30 يونيو.. "إكسترا نيوز" ترصد 10 سنوات من تطوير المستشفيات

تطوير المستشفيات
تطوير المستشفيات

في إطار الإحتفال بمرور 10  سنوات علي ثورة 30 يونيو، عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريراً بعنوان "10 سنوات من تطوير المستشفيات".

وقال التقرير إن هناك طفرة في تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف أنه تم تنفيذ 1139 مشروعاً لإنشاء وتطوير المنشآت الطبية، فضلاً عن إنشاء ورفع كفاءة المستشفيات بتكلفة 6.27 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم رفع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية إلى 5421، ورفع عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 120 مقارنة و8 مستشفي عام 2014.

وأكد أنه تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 30.4 %.

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