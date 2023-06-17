السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوات الدفاع الشعبى تنظم ندوة تثقيفية بشمال سيناء بالتعاون مع الشباب والرياضة

قوات الدفاع الشعبي
قوات الدفاع الشعبي

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور محافظ شمال سيناء، وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وعدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة سيناء.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات. 

وشهدت الندوة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية؛ بهدف الارتقاء بمستوى المعرفة لدى قطاعات الشباب المختلفة من أبناء الشعب العظيم.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور.

وأشار إلى أهمية توعية الشباب بحجم التحديات الحالية ومدى ارتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من المدنيين الذين ضحوا بالغالي والنفيس خلال تعاونهم مع القوات المسلحة لدحر جذور الإرهاب قبل استعادة الوضع الآمن، وانطلاق عملية التنمية الشاملة المتكاملة بشمال سيناء، بالإضافة إلى تكريم عدد من الطلائع المتميزين فى المجالات المختلفة، واختتمت الندوة بعزف السلام الوطني.

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