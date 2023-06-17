طلب إحاطة بمجلس النواب بسبب تأخر ترميم فندق شبرد

تقدم المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حول الإهمال والتسيب الذى وصل إليه فندق شبرد، مشيرًا إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات ونسمع عن إعادة تأهيل وإعادة تشغيل فندق شبرد، ولكن لم يتم ذلك الأمر.

وتساءل المهندس أمين مسعود عن الأسباب الحقيقية وراء تردى فندق شبرد، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا الفندق لتشجيع السياحة خاصة أنه يحتل موقعاً متفرداً فى قلب القاهرة وعلى النيل مباشرة، مؤكدا أن فندق شبرد كانت له أهميته الكبرى فى زيادة دخل مصر والخزانة المصرية من العملة الصعبة.

وطالب المهندس أمين مسعود من المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إدراج طلب الإحاطة فى الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء القادم، واستدعاء وزيرى السياحة والآثار وقطاع الأعمال العام للرد عليه وإظهار جميع الحقائق أمام الرأى العام.

وتساءل: "ما الأسباب التى وراء عدم إنجاز عمليات ترميم إعادة تشغيل الفندق على مدى السنوات الماضية؟، وهل الحكومة تتابع ما يتم من عمليات ترميم داخل الفندق؟ ولماذا تقف صامتة ولا تتحرك لسرعة الانتهاء من عمليات الترميم؟.