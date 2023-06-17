السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444.. وموعد إجازة عيد الأضحى

هلال شهر ذي الحجة
هلال شهر ذي الحجة

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ محور اهتمام الملايين حاليا في مختلف بقاع الأرض حيث يترقب المسلمين لارتباطه في موسم الحج ووقفة عرفات والذي يعد أحد أركان الإسلام وفريضة على المسلم القادر ويتم تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى وفقًا لنتائج الاستطلاع التي تعلنها المملكة العربية السعودية.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

أكدت الحسابات الفلكية التي قام بها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 فلكيا حيث يتم تأكيد الموعد عقب الاستطلاع الرسمي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هـ الموافق 18 يونيو 2023.

ويظهر هلال شهر ذي الحجة في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة وفي سماء القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب الشمس وقت الرؤية كما يظهر في سماء المدن العربية مدة تتراوح من 7 - 44 دقيقة، وفقا للحسابات الفلكية التي تعتمد على النجوم والأجرام السماوية.

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إجازة عيد الأضحى لموظفي الدولة 2023

يتم خلال أيام الإعلان بشكل رسمي عن إجازة موظفي الدولة في عيد الأضحى المبارك من قبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فين حين يتم الإعلان عن إجازة موظفي القطاع الخاص من قبل حسن شحاتة وزير القوى العاملة والهجرة حيث تمنح الدولة الموظفين اجازات رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

وتضم إجازة عيد الأضحى عدة أيام ( وقفة عرفات، 4 أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013) وتبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة 1444 هـ الموافق 27 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم السبت 13 من ذي الحجة هـ الموافق 1 يوليو 2023.

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أسعار الأضاحي في مصر 2023

عقب تحديد موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ يتسأل المواطنين عن أسعار الأضاحي في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والتي أدت إلى غلاء أسعار اللحوم حيث تتراوح أسعار الأضاحي من بين 4 آلاف جنيه - 65 ألف جنيه وفقا لنوع الأضحية.

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