الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أفلام عيد الأضحى 2023.. طرح البرومو الرسمى لفيلم "البعبع" (فيديو)

البعبع
البعبع

طرحت شركة “سينرجي فيلمز”، البرومو الدعائي الرسمي لفيلم “البعبع” بطولة النجم أمير كرارة، استعدادًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى 2023.

وتضمن البرومو الدعائي لفيلم “البعبع” العديد من مشاهد الكوميديا والممزوجة بالأكشن، حيث تدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا، تقع طبيبة صيدلانية في حب المجرم (سلطان) الذي يقرر التوبة وترك الإجرام، ويواجه مع صديقه (سوكا) العديد من المواقف التي تغير مجرى اﻷحداث رأسا على عقب.

وتلعب دور البطولة النسائية في الفيلم ياسمين صبري وتدور قصة وأحداث العمل في إطار كوميدي تشويقي ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا "محمد عبدالرحمن" العديد من المواقف.

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