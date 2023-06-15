الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل الإجازة الأسبوعية.. تعرف على مواعيد عمل حديقه حيوان الجيزة 2023

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

يبحث العديد من المواطنين مع بداية إجازة نهاية العام بكثرة عبر محرك "جوجل" عن مواعيد عمل حديقة حيوان الجيزة  2023، وخاصة قبل يوم الإجازة الأسبوعية يوم الجمعة، وذلك لقضاء العطلات الأسبوعية، كونها تعتبر من أبرز الأماكن المستهدفة للخروجات بالنسبة للأسر المصرية.

ونقدم لكم في هذه السطور، مواعيد عمل حديقة حيوان الجيزة 2023 أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط:

وتعد حديقة الحيوانات من أشهر أماكن السياحة في مصر، حيث يتواجد قرابة 6 الآف حيوان من نحو 1755 نوعاً بينها التماسيح والأبقار الوحشية والفيلة والأسود والقردة، وتبلغ مساحة الحديقة قرابة 80 فداناً، وتعتبر من أهم أماكن السياحة في القاهرة، ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مواعيد عمل حديقة حيوان الجيزة 2023:

وتعمل حديقة حيوان الجيزة يوميا ومتاحة للزيارة كافة أيام الأسبوع من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 04:00 مساءً.

سعر تذاكر دخول حديقة الحيوان بالجيزة:

ويبلغ سعر تذكرة دخول حديقة حيوانات بالجيزة 5 جنيهات للمصريين و20 جنيهًا لغير المصريين، كما أن الأطفال الأقل من 4 أعوام يستطيعون الدخول مجانًا.

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جدير بالذكر أن حديقة الحيوانات المتواجدة بمحافظة الجيزة قد أنشأت فى عهد الخديوى فى نهاية القرن الـ19، حيث تم  تأسيسها عام 1891 م، وهى تعتبر أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول حديقة حيوان فى قارة إفريقيا، وخلال القرن التاسع عشر وقت تأسيسها كان يطلق عليها اسم "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا".

وتم افتتاحها للجمهور عام 1891 على يد الخديوي توفيق ابن إسماعيل، حيث أن الخديوى إسماعيل لم يستطع افتتاحها.

وأعلنت الحكومة المصرية منذ أشهر عن تطوير حديقة الحيوان ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بمساعدة من الشركات الخاصة.

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