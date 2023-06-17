على جمعة يكشف لـ "الشاهد": كيف يمكن معالجة الخلل فى مواجهة الفكر الإخوانى؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الخلل لدينا في مواجهة الفكر الإخواني هو أننا لم نشتغل بشكل مكثف، فقد اشتغل الإخوان كثيرًا، كما أنهم اشتغلوا على الشباب وعلى الأطفال، ولذلك تحصلوا على أثر لكنهم أثر ضعيف لأنه ناتج عن ضلالة.

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “كان ينبغي علينا أن نكون متواجدين بقوة، ولابد أن نعمل لأن أهل الباطل يعملون وبشدة، كما أن أهل الباطل تمكنوا من الأموال، وتمكنوا من غسيل مخ بعض الحكام، بأموالهم”.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.