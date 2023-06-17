على جمعة لـ"الشاهد": الإخوان راجعوا أنفسهم فى السجون

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه عندما دخل الإخوان السجن بالجرائم والقتل وما فعلوه، بدأوا يراجعوا أنفسهم، فبعضهم تراجع ، وابتدأ يقولوا" يا جماعة على فكرة، يبدو أننا ارتكبنا خطيئة كبيرة، فهاجوا عليه"، وهو ما يؤكد أن ضلال الإخوان الذي جعلهم يحاصرون هذا الرجل حتى لا يتوب، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24)".

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news: " تراجع هذا الرجل عن تصريحاته وسحبها حتى لا يُغضب إخوانه، هو يغضب الله نعم لكنه لا يستطيع أن يغضب الإخوان".

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.