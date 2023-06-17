السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على جمعة لـ"الشاهد": المستشار عدلى منصور أحسن إدارة البلاد

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، تلقيت اتصالا من اللواء أحمد جمال الدين واتفقنا على تأسيس تيار وطني.

 

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الاعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة, :"اتصل بي وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وقال لي إنه يريد أن يقوم بعمل شئ لمصر في هذه المرحلة، وتم الاتفاق علي عمل شئ يسمي التيار، ولا يكون منطوي تحت حزب أو تيار سياسي معين، ولكن يكون تيار وطني مستقل محب للوطن، وانضم إلينا مجموعة كبيرة تحت اسم "مصر بلدي"، وكان تعبير عن اللحظة والحالة التي يعيشها المجتمع المصري.

 

وأشار إلى أنه تم انضمام مجموعة من النخبة للتيار، وتم إختياري الأمين العام للتيار، وبدء يتنامي بشكل غريب، ليدل علي أن إرادة الشعب ألقيت في قلبه إلقاء، وكان هناك زحام في كل فعاليات التيار في كل ربوع الوطن، وكان مطلبنا 3 استحقاقات الرئاسة والبرلمان والدستور.

 

وأوضح أنه في اللحظة الفارقة التي اجتمع فيها رموز الوطن وسلبوا الولاية من جماعة الإخوان ومن الرئيس المزعوم، وأعطوها لرئيس المحكمة الدستورية العليا ليديرها وكان قد أحسن الإدارة حيث كان قاضياً يحكم بين الناس ولم يقف بضدضية ضد أحد حتي الأخوان الذين أفسدوا في الأرض، وأن المستشار عدلي منصور أحسن إدارة البلاد.

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