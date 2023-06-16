ضبط محاولتي تهريب كمية من المخدرات والملابس العسكرية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة من ضبط محاولتي تهريب كمية من المخدرات والبدل والملابس العسكرية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 بحظر تداول الملابس العسكرية والمموهة.

وكانت المحاولتان في الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة حيث تم ضبط 800 جرام من نبات الماريجوانا المخدر داخل 3 أكياس شفافة و580 جرام من جوهر الحشيش المخدر في عبوات صغيرة داخل كيس بلاستيك شفاف و200 جرام من بودرة الكوكايين المخدر داخل كيس شفاف بحوزة راكب مصري الجنسية قادم من إسبانيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من برشلونة أخفاها داخل صندوق معد بإحكام في قاع سحري أسفل إحدى حقائبه، قام بالضبط أحمد محمد عبد الواحد ومصطفى حسن عبد العزيز وأيمن عصام وندا سيد مأمورى الجمرك وأميرة طلبة فتحي وحازم محمد علي مديري الحركة.

كما تم ضبط راكب أجنبي بحوزته عدد من البدل العسكرية وتم تسليم الراكب والمضبوطات للجهات المعنية، وقام الضبط بواسطة كل من حسن محمد أبو زهرة مأمور اللجنة الجمركية وعماد صلاح سالم وإبراهيم كمال مأمورى الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم بمشاركة كل من عبد القوي عزوز مأمور اللجنة وأميرة طلبة مدير الحركة.

قرر الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي تحرير محضر ضبط جمركي رقمي 155 و156 لسنة 2023.