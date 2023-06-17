حالة الطقس اليوم السبت 17-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات محور اهتمام الملايين من المواطنين بسبب التقلبات الجوية المصاحبة للأيام الأخيرة لفصل الربيع واقترب شهور فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية.



حالة الطقس اليوم السبت 17-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 17-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة حيث تشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية بمختلف محافظات الجمهورية مع معدلات طبيعية في درجات الحرارة المتوقعة في فصل الصيف تصل درجة الحرارة العظمى في محافظات القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية في ساعات الصباح الأولى.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية في ساعات الذروة يعقبها معدلات طبيعية لدرجات الحرارة مع اقتراب ساعات الليل حيث تصل درجة الحرارة المتوقعة 34 درجة مئوية بسبب الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط حاملة نسبة الرطوبة والشعور بنسمات بداية الصيف .

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والاكثار من شرب السوائل لتعويض الفاقد من السوائل في الجسم مع ارتداء الملابس القطنية الخفيفة لتتناسب مع درجات الحرارة.



نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.