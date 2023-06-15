مع ارتفاع درجات الحرارة.. الأعراض الصامتة للإصابة بضربة شمس ونصائح الوقاية

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يجب أن نتذكر أن الظروف الحارة يمكن أن تكون خطيرة وتسبب ضربة شمس، وهي حالة خطيرة تحدث عندما لا يستطيع الجسم تبريد نفسه بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل خطير.

ويمكن أن تتأثر بهذه الحالة أي شخص، ولكن الأشخاص الأكبر سنًا والأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مزمنة هم الأكثر عرضة للخطر.

الأعراض الصامتة للإصابة بضربة شمس

من العلامات الصامتة للإصابة بضربة الشمس الشعور بالحرارة الشديدة دون التعرق، إذا قضيت وقتًا طويلًا تحت أشعة الشمس، فقد تواجه حالة تعرف بالإرهاق الحراري.

يتمثل الإرهاق الحراري في استجابة طبيعية للجسم لارتفاع درجة الحرارة وفقدان السوائل والأملاح بشكل مفرط، وعادة يتم ذلك من خلال التعرق الزائد.

عند حدوث الإرهاق الحراري، قد تعاني من الأعراض التالية: صداع، دوار، ارتباك، غثيان، وتقلصات.

تظهر هذه الأعراض الخمسة الشديدة قد تكون مؤشرات على إصابتك بضربة الشمس. إذا شعرت بالارتباك الشديد، عدم القدرة على الاستجابة، فقدان الوعي، تعرضت لنوبة أو نوبة صحية، ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، أو تنفس سريع أو غير منتظم، فيجب أن تكون حذرًا وتلقي العناية الطبية على الفور.

نصائح الوقاية من ضربة الشمس

إذا كنت مجبرًا على الخروج في فترة الوقت من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، فيجب عليك البقاء في الظل، كما يجب عليك أيضًا ارتداء واقٍ من الشمس وقبعة وملابس خفيفة. من الأفضل تجنب أي تمارين أو أنشطة تزيد من درجة الحرارة الجسدية.

يجب عليك تناول الأطعمة والمشروبات الباردة وتجنب المشروبات الساخنة والتي تحتوي على الكافيين، ومن المفضل أن تأخذ استحمامًا بماء بارد أو أن تضع الماء البارد على بشرتك أو ملابسك لتبريد جسمك.

قم بإغلاق النوافذ أثناء فترة النهار وافتحها ليلاً عندما تنخفض درجة الحرارة في الخارج. إذا كانت درجة الحرارة أقل من 35 درجة مئوية ، يمكن للمراوح الكهربائية أن تكون مفيدة في توفير التهوية والتبريد.