الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى الأقصر بسبب حالة الطقس

رحلات البالون الطائر
رحلات البالون الطائر

قررت سلطة الطيران المدنى بأرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر نتيجة حالة الطقس المتقلبة فى تلك الأيام، حيث قررت سلطة الطيران المدنى إلغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي نتيجة سرعة الرياح صباحاً، مما يمنع التحليق لحماية السائحين والأهالي.

وجاء إلغاء تحليق الرحلات بعد تحذيرات من تقلبات فى الطقس في مدينة الأقصر، حيث إن الرحلات تسهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم في السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

كما تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

فيما أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد نتيجة للتغيرات التي تشهدها حالة الطقس من خلال ارتفاع درجات الحرارة، وذلك فى ضوء الإشارة الواردة من إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وتقرير هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الرياح المحملة بالأتربة وسقوط أمطار خفيفة.

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