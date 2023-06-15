الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"نتوقع طقس مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية، ولكن اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة سيكون هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات مئوية".

وأضافت:"سيكون هناك تكتل للشبورة المائية في الصباح الباكر وفي فترات الليل المتأخر على أغلب الطرق القريبة من المناطق الزراعية والساحلية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ستؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الافقية فترة الصباح الباكر".

ولفتت: إلى أنه "سيكون هناك نشاط نسبي للرياح، غير مثير لأي رمال أو اتربة، وهو نشاط فقط سيجعلنا نشعر بالأجواء الربيعية، والمعتدلة فترات المساء، وساعات الليل"، موضحًة أن الأمور ستكون مستقرة في أغلب مناطق الجمهورية.

ونصحت الدكتورة منار غانم، المواطنين بعدم التوجه المباشر لآشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، وتجنب بقدر الإمكان التعرض لآشعة الشمس؛ لأن هذا سيعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًة على تناول قدر كببر من المرطبات والسوائل التي تحد من الشعور بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة الجمعة 16 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

ارتفاع درجات الحرارة الطقس المتوقعة الـ 48 ساعة المقبلة الدكتورة منار غانم

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