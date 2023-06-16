الملا يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم (BP) البريطانية

التقى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، برئيس شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) البريطانية، برنارد لوني، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون في الشركة، أنجا إيزابيل، ونائب الرئيس التنفيذي للشركات وحلول قطاع الأعمال في الشركة، وليام لين، وتم اللقاء على هامش فعاليات البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر في لندن.

حضر اللقاء أيضًا المهندس نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ثمّن الملا ووفد الشركة العلاقات الاستراتيجية والشراكة المزدهرة التي تمتد لعقود طويلة، وأكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون، خاصة في مجال تنفيذ عمليات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر.

أكد الملا أيضًا أن قطاع البترول والغاز في مصر يسير بخطى ثابتة وفقًا لخارطة طريق واضحة نحو تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج، من أجل تأمين إمدادات الطاقة محليًا والمساهمة في توفير إمدادات الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مع مراعاة الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الاستدامة.

أثنى الملا على التزام شركة بي.بي المستمر في دعم عملية بناء وتنمية قدرات الكوادر البشرية في إطار استراتيجية تطوير وتحديث القطاع وبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في نسختيه الأولى والثانية. وقد ساهمت الشركة في تقديم التدريب النظري والعملي للمشاركين المتميزين في البرنامج داخل وخارج البلاد.

وأكد مسئولو شركة بي.بي التزام الشركة بخططها للحفر وتنمية الآبار في مصر، وأشادوا بجهود قطاع البترول المصري في خفض الانبعاثات. كما أشادوا بدور مصر الإقليمي والدولي المتنامي في مجال الغاز الطبيعي، وأشاروا إلى مقومات مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين.

وقد التقى الملا عبر الفيديوكونفرانس بمجموعة من المشاركين في النسخة الثانية من برنامج التدريب المقدم من شركة بي.بي في مدينة مانشستر البريطانية. وأكد أهمية البرنامج في تطوير المهارات وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية التي يتبعها الشركاء الدوليون للقطاع. وأعرب عن تطلعه للقاء المتدربين بعد انتهاء البرنامج.