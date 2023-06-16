مهددًا باستخدام الأسلحة النووية.. بوتين: "يمكننا تدمير وسط كييف"

أعلن الرئيس الروسي فولديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن امتلاك بلاده قدرات نووية تتفوق كثيرًا على تلك التي يملكها حلف “الناتو”، مشيرًا إلى ان روسيا يمكنها تدمير أجزاء من وسط كييف إذا أرادت، وأكد: "اخترنا عدم فعل ذلك".

وتابع “بوتين” في تصريحات نقلتها “سكاي نيوز": “استخدام الأسلحة النووية ممكن إذا واجهنا خطرا على أمننا، كما أنه لا شك أن الجيش الروسي سيحرق مقاتلات F16 في أوكرانيا مثل الدبابات الغربية”.

وأضاف: الدبابات الغربية تحترق في أوكرانيا وتم تدميرها.

في سياق متصل، أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بعلاقات روسيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال لقاء جمعه اليوم، بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سانت بطرسبرج.

وأضاف بوتين في تصريحات تليفزيونية في بداية الاجتماع الذي عقد على هامش قمة اقتصادية في ثاني أكبر مدينة في روسيا "الإمارات شريك جيد للغاية".

وشكر بوتين آل نهيان على الدور الذي لعبته الإمارات في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وقال آل نهيان إنه يؤيد "خفض التصعيد" و"الحل السياسي" للصراع الأوكراني خلال المحادثات التي ناقش خلالها الطرفان "الشراكة الاستراتيجية" بين بلديهما، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).