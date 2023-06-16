تحرير 13 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز بزفتى

حررت مديرية التموين بالغربية، 13 محضرا بمخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية بمركز ومدينة زفتي، ارتكبوا مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز سمنود، وذلك خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز سمنود، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وفي سياق متصل، نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، في ضبط 8 تجار سجائر جملة بمدينتى طنطا وكفرالزيات، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع 170 جنيها زيادة في "القاروصة" الواحدة.