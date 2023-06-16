الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 13 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز بزفتى

جانب من الحملات
جانب من الحملات

حررت مديرية التموين بالغربية، 13 محضرا بمخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية بمركز ومدينة زفتي، ارتكبوا مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز سمنود، وذلك خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز سمنود، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وفي سياق متصل، نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، في ضبط 8 تجار سجائر جملة بمدينتى طنطا وكفرالزيات، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع 170 جنيها زيادة في "القاروصة" الواحدة.

13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بمركز ومدينة زفتي استمرار الحملات أصحاب مخابز بلدية وسياحية المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين السعر الرسمي الدكتور طارق رحمي الحفاظ على صحة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بمدينة كفرالزيات تحرير 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية تحرير محاضر

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