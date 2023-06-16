رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بوابة الوظائف الحكومية هي الموقع الرسمي للاستعلام عن وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث ينشر الوظائف المعلن عنها بتلك الوحدات وذلك لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الإطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقًا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

بوابة الوظائف الحكومية 2023

ويستطيع المتقدمون لوظائف وزارة الاوقاف ان يقوموا بالاستعلام عن وظائف الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام 2023.

استعلام بوابة الوظائف الحكومية من هنا https://jobs.caoa.gov.eg

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

ويتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ تقديم وظائف بوابة الوظائف الحكومية في التخصصات التالية:

الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي.

وظائف بالمستوى الوظيفي مدير عام.

التقديم في الفترة من 2023/06/13 حتى 2023/07/12 .

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

فني زراعي (تعاقد).

عامل خدمات (تعاقد).

محاسب (تعاقد).

أخصائي كيمياء (تعاقد).

أخصائي زراعي (تعاقد).

التقديم في الفترة من 2023/06/12 حتى 2023/06/26

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

مدير عام الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي

رئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع

التقديم في الفترة من 2023/06/04 حتى 2023/07/03

المجلس الوطني للاعتماد

وظائف قيادية

التقديم في الفترة من 2023/05/30 حتى 2023/06/30

جامعة عين شمس

رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة

مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة

التقديم في الفترة من 2023/05/22 حتى 2023/06/21

شروط التعيين بالوظائف الحكومية

- يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.