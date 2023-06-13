وزارة الزراعة تعلن عن وظائف للمؤهلات العليا.. اعرف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح باب التعاقد لشغل وظائف أخصائي زراعي، وأخصائي كيميائي، ومحاسب، وفني زراعي، وعامل خدمات، وذلك بنظام التعاقد السنوي.

الوظائف المطلوبة بوزارة الزراعة واستطلاح الأراضي 2023

فني زراعي

- أن يتمتع بمهارة فنية في مجال عمل الوظيفة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، وألا يزيد عمره عن 28 عامًا، وأن يكون حصل على مؤهل فوق متوسط أو متوسط.

عامل خدمات

ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عامًا، ويكون حاصلًا على مؤهل أقل من المتوسط، ويتمتع بالقدرة على تحمل الضغط وإدارة الوقت.

محاسب

يشترط إجادة المتقدم اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وإجادة الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، وألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عامًا، ويكون حاصلًا على مؤهل عالي تجاري محاسبة ولا يقل التقدير العام عن جيد.

أخصائي كيميائي

إجادة المتقدم للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، واستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، ويجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عامًا، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس علوم، حديث التخرج من التخصصات المختلفة التي تتلاءم مع طبيعة عمل الوظيفة، ولا يقل التقدير العام عن جيد.

أخصائي زراعي

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عامًا، وحاصلًا على مؤهل عالي زراعي، ويكون حديث التخرج من التخصصات المختلفة التي تتلاءم مع طبيعة عمل الوظيفة، ولا يقل التقدير العام عن جيد.

طريقة التقديم لوظائف وزارة الزراعة 2023

تقدم طلبات الوظائف من خلال هذا الرابــــــــــــــــط عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن طريق إدخال بعض البيانات الأساسية مثل الاسم والرقم القومي ومحافظة ومحل الإقامة والمحافظة والعنوان المدونين بالرقم القومي، بالإضافة إلى بيانات المؤهل مثل التخصص والتقدير والنسبة المئوية وسنة المؤهل، ثم إدخال بيانات المؤهل الأعلى، مثل مستوى المؤهل والتخصص والتقدير وعنوان الرسالة وسنة الحصول عليه.