وزارة الكهرباء تعلن عن وظائف جديدة لعام 2023.. اعرف المؤهلات والتخصصات المطلوبة

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، حاجتها للتعاقد بنظام المكافأة الشاملة لعدد من الوظائف الشاغرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023، وطبقًا للائحة نظام العاملين بالشركة.

تفاصيل وظائف وزارة الكهرباء 2023

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء المؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء»، بأن يكون حاصلًا على دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهرباء، ومعهد فني صناعي شعبة كهرباء، وذلك للعمل بنظام الورديات بمواقع الشركة.

وأشرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن المؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف «المهندسين كهرباء قوي» كالتالي:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء قوى بتقدير عام لا يقل عن جيد مقيد بنقابة المهندسين.

- أن يكون حديث التخرج للعمل بالتشغيل بنظام النوبتجيات بمواقع الشركة.

في وقت سابق، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة بالجهاز، موضحًا أن أخر موعد للتقديم لهذه الوظائف هو 6 يونيو المقبل.

الوظائف المطلوبة بوزارة الكهرباء 2023

1- رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك.

2- رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق.

3- رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والتراخيص.

4- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

5- مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.

المهارات المطلوبة بوظائف وزارة الكهرباء 2023

1- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والوسائل الإلكترونية المختلفة.

2- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنيبة بما يتوائم مع طبيعة العمل.

3- القدرة على القيادة والتوجيه.

4- مهارات اتصال عالية.