الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال نظر محاكمة 11 متهمًا بـ"خلية الشروق"

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت،  نظر محاكمة 11 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق".

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس، ارتكاب جريمة تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأسندت للمتهمين من السابع حتى الحادي عشر، ارتكاب جريمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول حتى السابع ومن التاسع حتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. 

وأسندت للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع حتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

الدائرة الأولي إرهاب 11 متهم خلية الشروق جماعة إرهابية أحكام الدستور والقانون المستشار محمد السعيد الشربينى

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