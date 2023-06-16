الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه الأحد

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين نيابة عن وزارة المالية، الأحد 18 يونيو 2023؛ لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك، قبل بضعة أيام من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزي لحسم مصير الفائدة.

ويطرح البنك المركزي الأحد، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يوما، والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يوما.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليارا في 19-9-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ17 مليار جنيه في 19-3-2024.

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