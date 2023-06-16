ضبط 186 قضية تهرب من الضرائب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، خلال 24 ساعة بالاشتراك مع الجهات المعنية، عن ضبط (186) قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.