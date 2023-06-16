الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معهد إعداد القادة يواصل تدريب المرشحين لمنصب رئيس جامعة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج التدريبى للمرشحين لمنصب رئيس جامعة، بمحاضرة عن التوعية بأسس الأمن القومي، ومحاضرة أخرى عن القضايا القومية ومكافحة الفساد، وذلك وفقًا للخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

وأكد الدكتور كريم همام، معهد إعداد القادة بحلوان، أن استراتيجية المعهد تهتم اهتماماً كبيراً بصقل المهارات القيادية حيث ان هذا البرنامج التدريبي قد تطرقت محاضراته إلى مواضيع متنوعة تساهم فى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، موضحا دور الجامعات المصرية في نشر الوعي للشباب.

وخلال محاضرة التوعية بأسس الأمن القومي والذي حاضر فيها الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، حيث تحدث عن مفاهيم وجوانب الأمن القومي، وتهديدات ومخاطر وتحديات الأمن القومي، وأبعاده، بالإضافة إلى وسائل تحقيق الأمن القومي، كما تناولت فعاليات المحاضرة أيضًا سياسات القوى الكبرى والإقليمية في العالم العربي، مؤكدا على أهمية تحقيق حالة الاستقرار داخل الدول وضبط المجتمع من الداخل وحماية المؤسسات هي من أهم الأولويات.

فالشأن العام للدولة يجب أن يتم الحديث عنه من قبل قادة الفكر لذلك يجب أن يكون للجامعات دورا هاما فى هذا الشأن وتثقيف الشباب واحتواء الأجيال الشبابية وتوعيتهم.

 وفي ذات السياق، انطلقت محاضرة القضايا القومية ومكافحة الفساد، والتي حاضر فيها اللواء محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأوضح أن الفساد متزامن مع خلق الفساد، والفساد ذكر في القرآن الكريم وكان بمصطلح الفساد الروحي مثل الفساد فى البر والبحر وليس الفساد الإداري، مستكملا حديثه حول دور الدولة المصرية فى مكافحة الفساد، مناقشا مفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله، وكذلك الآثار السلبية للفساد على مختلف قطاعات المجتمع وبالأخص الجامعى وتوضيح دور القيادات الجامعية في نشر الوعي داخل المجتمع الجامعي للشباب حول قيم الشفافية والنزاهة.

 وفى ختام المحاضرة، فتح باب التساؤلات مع المرشحين لمنصب رئيس جامعة، حول الجوانب المختلفة لمكافحة الفساد والوقاية منه داخل الإدارات المختلفة بالجامعات.

الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الأكاديمية الوطنية الجامعات المصرية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور المجلس الأعلى للجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالي هيئة الرقابة بوزارة التعليم العالي دكتور أيمن عاشور وزير التعليم معهد إعداد القادة

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