أخبار الظهيرة|لبنان يشكو الفراغ الرئاسي.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

لبنان يشكو الفراغ الرئاسي.. واجتماع خماسي ينهي الأزمة بمشاركة مصرية

أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، اليوم الجمعة، في بيانٍ لها عن أسفها لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة.

وأخفق مجلس النواب اللبناني مجددًا في اختيار رئيس للبلاد، بعدما انتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، قبل شهور.. للمزيد اضغط هنا.

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهداء بالمنوفية.. ووزير الأوقاف خطيبًا

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي شبل الأسود، بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وفي حضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.. للمزيد اضغط هنا.

أبناء مصر فى جنيف لوزير العمل: نتابع المشروعات العملاقة والمدن الجديدة بفخر

نظم مجلس إدارة الجالية المصرية في جنيف، برئاسة محمود فضل، وجمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية، لقاء مع وزير العمل حسن شحاتة، في ختام مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنتهي أعماله اليوم الجمعة في جنيف، بحضور فريد موسى نائب رئيس الجالية، وعدد من المصريين المقيمين بجنيف السويسرية.. للمزيد اضغط هنا.

"الأحكام في أسبوع".. إعدام قاتل نيرة أشرف و7سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة الأحكام في أسبوع".. للمزيد اضغط هنا.

بعد وصول عروض خليجية.. محمد عبدالمنعم يترك مصيره في يد إدارة الأهلي

كشف مصدر بالأهلي النقاب حول موقف محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق، من الرحيل في الميركاتو الصيفي إلى الخليج بعد الاتصالات الهاتفية ومخاطبات من بعض شركات التسويق الأوروبية.. للمزيد اضغط هنا.

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-6-2023

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة – الراحة الأسبوعية للبنوك العاملة في مصر- وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، كما استقر سعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.. للمزيد اضغط هنا.

حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش.. الليلة

تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية، حفلًا على مسرح سيد درويش في الثامنة من مساء اليوم الجمعة.. للمزيد اضغط هنا.

عميد "اقتصاد وعلم سياسية" القاهرة عن مشروعات البحيرة والإسكندرية: تزيد الاستثمارات

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المشروعات أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس بمحافظتيّ البحيرة الإسكندرية، وشملت الافتتاحات كلًا من وحدة زرع النخاع ومستشفى كوم حماد التخصصي، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وميناء السلوم البري على مساحة 286 فداناً، ويعتبر أكبر ميناء بري في مصر، ويتضمن 4 صالات رئيسية و37 مبنى إداريًا وأمنيًا وشبكات طرق على مساحة 400 ألف متر مربع، وساحات انتظار تسع 1000 سيارة ملاكي ونقل.. للمزيد اضغط هنا.