"الأحكام في أسبوع".. إعدام قاتل نيرة أشرف و7سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة الأحكام في أسبوع".

- تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

شهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، محمد عادل، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

ورفضت محكمة النقض يوم الخميس الموافق 9 فبراير طعن محمد عادل، قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه، وقررت تأييد حكم الإعدام.

وقال مفتي الجمهورية في رأيه الشرعي لمحكمة جنايات المنصورة "إن القتل بسكين موجب للقصاص شرعًا، وإن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق والمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبدالقادر جزاءً وفاقاً".

- المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل جارته فى البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم “ر.ش.د”، 32 عامًا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل المجني عليها “ع.ف.ف”، ربة منزل بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة البدرشين.

تعود أحداث الواقعة إلى 8 مارس لسنة 2022 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم “ر.ش.د”،32 عامًا عامل، مقيم بقرية أبو رجوان التابعة لدائرة مركز شرطة البدرشين تهمة قتل جارته “ع.ف.ف”، طعنًا بسلاح أبيض مطواه وسرقة مصوغاتها الذهبية، ومبلغ مالي.

- المشدد 15 سنة لشقيقين متهمين بالاعتداء على شابين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شقيقان بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامهما بالاشتراك مع شقيقيهما الذين سبق محاكمتهما في الاعتداء بالضرب على شابين بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز الحسينية.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي طلبة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.-

السجن 7 سنوات للمتهم بالتعدي على طفلة المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة السائق، المتهم بالتعدي على طفلة فى المرج بالسجن 7 سنوات.

وأحالت النيابة العامة السائق المتهم بالتعدي على تلميذة المرج لمحكمة الجنايات، بتهمة التعدي عليها بالقوة رغمًا عنها لكونها طفلة لم تبلغ الـ18 عاما ومن ذوي الهمم.

وكشفت تحريات المباحث، عن أنه خلال توجه طفلة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، أخبرته بتعرضها للاعتداء من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.