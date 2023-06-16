الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عميد "اقتصاد وعلم سياسية" القاهرة عن مشروعات البحيرة والإسكندرية: تزيد الاستثمارات

محمود السعيد
محمود السعيد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المشروعات أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس بمحافظتي البحيرة الإسكندرية، وشملت الافتتاحات كلًا من وحدة زرع النخاع ومستشفى كوم حماد التخصصي، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وميناء السلوم البري على مساحة 286 فداناً، ويعتبر أكبر ميناء بري في مصر، ويتضمن 4 صالات رئيسية و37 مبنى إداريًا وأمنيًا وشبكات طرق على مساحة 400 ألف متر مربع، وساحات انتظار تسع 1000 سيارة ملاكي ونقل.

وبالتزامن مع افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي للعديد من المشروعات التي تعمل على تنمية المدن، وتطوير البنية التحتية زاد الحديث حول ما استطاعت مصر برئاسة الرئيس السيسي تنفيذه في ظل الأزمات التي تواجهها الدول.

تحدثت "الدستور" مع الدكتور محمود السعيد، عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، والذي قال إن المشروعات التي تم افتتاحها بالأمس من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مثلها مثل كل المشروعات التي تم افتتاحها خلال الفترات الماضية، والتي تشكل أهمية كبير للمواطن المصري.

وأضاف أن المشروعات المفتتحة في البحيرة تتعلق بصحة المواطن المصري، وتمثلت في عدد من المستشفيات المختلفة ووحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي التابعة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات التي تعهدف إلى تحسين الصحة العامة للمواطن، كذلك مشروعات البنية التحتية المتمثلة في الكباري والطرق.

وأكد السعيد أن الافتتاحات الرئاسية الأخيرة تأتي في إطار خطة الاهتمام بتحسين جودة حياة الإنسان المصري صحيا أو شكل الحياة عامة، من خلال شبكة طرق حديثة، تدفع أيضا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.

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