الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد وصول عروض خليجية.. محمد عبدالمنعم يترك مصيره في يد إدارة الأهلي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

كشف مصدر بالأهلي النقاب حول موقف محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق، من الرحيل في الميركاتو الصيفي إلى الخليج بعد الاتصالات الهاتفية ومخاطبات من بعض شركات التسويق الأوروبية.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن تلك العروض الخليجية من أندية قطرية وسعودية وإماراتية بمبالغ مالية مغرية سواء للنادي أو اللاعب.

وأضاف المصدر أن عبد المنعم طلب إرسال تلك العروض رسميًا إلى النادى من أجل دراستها من جانب النادي واتخاذ القرار المناسب خاصة أنه مرتبط بعقد ممتد مع الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن مدافع الأهلي يرغب في الانتقال لأحد الدوريات الأوروبية من أجل البدء في تحقيق حلمه بالاحتراف وهو ما جعله يترك مصير العروض الخليجية في يد إدارة الأهلي.

وأوضح المصدر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قد يرفض أي عروض لرحيل اللاعب إلا إذا كانت أوروبية مغرية ولا يمكن الوقوف أمامها، لا سيما أن مدرب الفريق طلب تدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.

الاحتراف الاهلى السويسري مارسيل كولر الدوريات الأوروبية محمد عبدالمنعم ميركاتو الصيف

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