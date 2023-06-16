الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: مفاوضات متقدمة من جانب تشيلسى لضم موسيس كايسيدو

موسيس كايسيدو نجم
موسيس كايسيدو نجم برايتون

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي تشيلسي، قد وصل لمرحلة متقدمة في مفاوضاته مع الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب وسط برايتون، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن تشيلسي وصل لمرحلة متقدمة مع اللاعب، حيث تم تقديم عرض له من جانب النادي اللندني، مشيرًا إلى أن تشيلسي اقترب من الاتفاق على أغلب بنود العقد، إلا أن البعض الآخر لا يزال قيد المناقشة.

وأوضح رومانو، أن الصفقة تتم بعد، مؤكدًا أن تشيلسي لم يبدأ مفاوضاته بعد مع نادي برايتون.

- 80 مليون دولار العرض المتوقع من تشليسي

وأضاف الصحفي الإيطالي، أنه من المتوقع أن يتقدم تشيلسي بعرض قدره 80 مليون جنيه إسترليني لضم كايسيدو، مشيرًا إلى وجود اتفاق مسبق بين اللاعب والإيطالي روبيرتو دي زيربي، المدير الفني للفريق، يتضمن المغادرة عن برايتون، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد "رومانو"، أن أرسنال كان يرغب أيضًا في ضم كايسيدو، إلا أن «جانرز» وجه أنظاره نحو ديكلان رايس، نجم وست هام، من أجل التعاقد، في الصيف الحالي.

وكان مويسيس كايسيدو، هدفًا رئيسيًا من جانب أرسنال، الذي كان يرغب في الحصول على خدماته في «الميركاتو» الشتوي، إلا أن برايتون رفض التخلي عن اللاعب.

وشارك كايسيدو، البالغ من العمر 21 عامًا، مع برايتون، في 43 مباراة، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

تشيلسى موسيس كايسيدو برايتون روبيرتو دي زيربي ارسنال

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