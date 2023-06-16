اليوم.. الهيئة الإنجيلية تختتم المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي

تختتم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، اليوم الجمعة، المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي.

ويشارك في ختام فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، السفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر.

وكان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس، قد أجرى أمس، ووفد أعضاء الحوار العربي الأوروبي، زيارة خاصة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وكان في استقبال رئيس الإنجيلية والوفد المرافق الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال كلمته عبر رئيس الإنجيلية عن اعتزازه بدور المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على المستوى الفكري التحليلي، بجانب الدور الوطني التوعوي، وقال "زكي": "المركز المصري للدراسات قيمة فكرية كبيرة وحالة وطنية خاصة، كما نحتاج إلى هذا النموذج المحترف، لتقديم رؤى استراتيجية وتحليل علمي لقضايا تهم الدولة المصرية".