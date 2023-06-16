الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الهيئة الإنجيلية تختتم المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي

اندريه زكي
اندريه زكي

تختتم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، اليوم الجمعة، المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي.

ويشارك في ختام  فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  السفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر.

وكان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس،  قد أجرى أمس، ووفد أعضاء الحوار العربي الأوروبي، زيارة خاصة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وكان في استقبال رئيس الإنجيلية والوفد المرافق الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال كلمته عبر رئيس الإنجيلية عن اعتزازه بدور المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على المستوى الفكري التحليلي، بجانب الدور الوطني التوعوي، وقال "زكي": "المركز المصري للدراسات قيمة فكرية كبيرة وحالة وطنية خاصة، كما نحتاج إلى هذا النموذج المحترف، لتقديم رؤى استراتيجية وتحليل علمي لقضايا تهم الدولة المصرية".

الاتحاد الاوروب السفير كريستيان بيرجر الطائفة الع العر القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|محمد محمود عبدالعزيز يشكر الرئيس السيسي.. وعمرو سعد يروج لـ"الغربان"

تصريحات الرئيس السيسي في افتتاح محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية تتصدر صحف اليوم

"اليسر".. الدولة تحل مشكلة نقص المياه بإنشاء أكبر محطة تحلية بالشرق الأوسط بالغردقة

تقرير دولي يرشح قصر عابدين ضمن أفضل مباني سياحية شهيرة في العالم

ضبط مخالفات تموينية في حملة مكبرة بالغربية

إقبال كثيف على منافذ "كلنا واحد" خلال المرحلة الـ23 بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى