في ذكرى ميلاده .. حكاية تعاقد "سعد عبد الوهاب" على فيلم أسبانى

المطرب سعد عبد الوهاب، والذي تحل اليوم ذكري ميلاده السابعة والتسعين، حيث ولد في مثل هذا اليوم من العام 1926، وهو نجل شقيق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في بداية مشواره الفني نصحه الشيخ محمود شلتوت بتقديم الفن الهادف الراقي.

قبل أن يتجه للغناء والتمثيل، عمل سعد عبد الوهاب مذيعا بالإذاعة المصرية لمدة خمسة سنوات، قبلها عمل بشركة السكر في نجع حمادي حيث أنه كان قد حصل علي بكالوريوس الزراعة.

وخلال عمله في السينما، قام سعد عبد الوهاب ببطولة سبعة أفلام هي: بلدي وخفة، علموني الحب، أماني العمر، العيش والملح، أختي ستيتة، سيبوني أغني، بلد المحبوب.

في ستينيات القرن المنصرم، كان سعد عبد الوهاب قد سافر في رحلة فنية إلي فرنسا، وحول هذه الرحلة، تحدث لـ مجلة "الكواكب"، في عددها المنشور بتاريخ 8 نوفمبر من عام 1960.

ــ سعد عبد الوهاب يهرب من الإشاعات

ويستهل “عبد الوهاب” حديثه لـ “الكواكب” حول أسباب سفره وإن كانت للعمل أو العلاج أو الزواج، وهي الشائعات التي تناثرت حوله عن أسباب سفره لأوروبا، مشيرا إلي: كان المقصود بالسفر عملا سينمائيا في أسبانبا، يعني أنتاج فيلم مشترك مع أسبانيا، ولقد اتفقت هناك علي هذا الأنتاج، وهو في دور التنفيذ فعلا. ثم وأنا في أسبانيا شعرت ببعض التعب الخفيف، فسافرت إلي لندن فورا. وفي لندن عرضت نفسي علي بعض الأطباء، فأشاروا علي بإجراء عملية جراحية، بعد أن وجدوا عندي حصوة في الكلي، لكنني خفت من إجراء العملية نظرا لغربتي في لندن ووجودي هناك وحيدا بمفردي. المهم أنني كنت "تعبان" من الكلي والمهم برضة أنني اتصلت هناك ببعض الأطباء العرب واستشرتهم في حالتي فنصحوني بإجراء العملية.

وأقول لك الحق أنني تلقيت النصيحة هذه المرة باطمئنان فقد كانت صادرة عن عرب مثلي، ولا يمكن أن تكون نصيحة بالموت. لهذا ذهب الخوف من نفسي فتوكلت علي الله وأجريت العملية. وقضيت عشرين يوما في المستشفي، وكان بعض الأصدقاء من قنصليتنا، والقنصل والمستشار الثقافي.

ــ سعد عبد الوهاب يسجل أغانيه في باريس

ويمضي سعد عبد الوهاب في حديثه عن جولته الأوروبية: وخرجت من المستشفي بعد عشرين يوما، زرت بعدها مدريد وزيورخ، ثم سافرت إلي باريس. وفي باريس سجلت بعض الأغنيات في أستديوهاتها علي نفقتي الخاصة، وذلك لطبعها فيما بعد علي أسطوانات ثم زرت كازابلانكا وأقمت عدة حفلات فيها لمنكوبي "أغادير".

وكان عزائي الوحيد في هذه الغربة أنني ألتهم كل ما يتصل بوطني من خلال الصحف والجرائد. وكانت تصل بانتظام إلي السفارات في مختلف دول أوروبا التي زرتها. وقد لاحظت في أوروبا أن بعض الصحف هناك تهاجم سياسة إسرائيل وتهاجم النظم القائمة في أوروبا نفسها.

ــ رأي سعد عبد الوهاب في السينما الأوروبية

ويلفت سعد عبد الوهاب إلي أنه: أن معداتنا في السينما المصرية هي نفس المعدات التي تستعمل في أستديوهات أسبانيا أما الأستديوهات نفسها فرائعة جدا. تصور أنني كنت أسجل بعض الأغنيات ومعي ثمانية عشر شخصا من الموسيقيين، وكان أمامنا ثمانية ميكرفونات للتسجيل. وفي باريس طريقة جديدة للتسجيل، وهي أن تسجل الموسيقي أولا، ثم يغني المطرب علي الموسيقي المسجلة، وبعد ذلك تحدث عملية المزج بين الصوت والموسيقي ثم تنقل الأغنية بموسيقاها علي الأسطوانة، وهذه هي الطريقة السائدة في أوروبا حاليا، وميزتها توفير الخامات والوقت.