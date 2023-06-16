على جمعة يكشف ل"الشاهد" سبب عدم فتحه شحنة الإخوان المجهولة التى تلقتها الإفتاء

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، سر عدم فتحه للشحنة التي تسلمها من المطار باسم دار الإفتاء وقت حكم الإخوان، مؤكدًا أنه لم يتعد حدوده في أن يعرف ما بداخل الشحنة.

العسكري الملتزم بداخلي منعني من فتحها

وتساءل خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ما الأمر الذي دعا رئاسة الجمهورية بجلالة قدرها لأن ترسل شحنة باسم دار الإفتاء فهذا أمر مريب، مضيفًا: "العسكري الملتزم بداخلي منعني من فتحها ولم أتلقى إلى يومنا هذا أنهم استلموها أو شكرا يا مولانا استلمناها".

وكانت دار الإفتاء قد تسلمت شحنة مجهولة من المطار باسم دار الإفتاء وبين قوسين “رئاسة الجمهورية”، وتسلمتها الرئاسة دون الكشف عما بداخلها.