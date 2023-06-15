الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل إنشاء ملعب جديد وفرع للنادى بـ6 أكتوبر

أحمد مرتضى
أحمد مرتضى

أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأرض المخصصة لإنشاء فرع النادي بـ6 أكتوبر تم تخصيصها في 2003، وتم سحبها أكثر من مرة.

وأضاف مرتضى أن مجلس إدارة الزمالك سدد كافة الالتزامات المادية الخاصة بأرض النادي بـ 6 أكتوبر في 2020، وأصبحت الأرض ملكًا للزمالك بنسبة 100%.

وشدد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في مؤتمر صحفي عقده مجلس الإدارة اليوم: "في 2015 تم إبرام تعاقد مع مكتب استشاري للرسومات الخاصة بفرع النادي بأكتوبر، وحصل الزمالك على الرخص الخاصة بالإنشاءات".

واستعرض عضو المجلس فيديو تخيلي لفرع النادي بالسادس من أكتوبر واستاد الزمالك الجديد، مضيفًا أن مساحة النادي 128 فدانًا، وسيتم تنفيذه على مراحل وستكون مرحلة بناء الاستاد أخر المراحل، وسيكون هناك مرحلة خاصة بكرة القدم، منها 6 ملاعب للناشئين وملعبين للفريق الأول ومقر لإدارة الكرة، إضافة إلى منطقة حمامات السباحة، وملاعب الألعاب الأخرى "كرة السلة واليد والطائرة ومدارس الكرة"، إضافة إلى منطقة خاصة لتنس الطاولة ولعبة البادل.

وتابع: أنه سيتم إنشاء مستشفى خاص بالنادي، ومسجد وصالة جمباز وكاراتيه، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى ستشهد إنشاء نحو 50% من حجم منشآت النادي.

وأوضح أن الشركة المنفذة لبناء فرع النادي بالسادس هى شركة تابعة للدولة، وتم اسناد الأمر لشركة وادي النيل بالأمر المباشر وفقا للوائح والقوانين.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي؛ للحديث عن العديد من الأمور المهمة.

إدارة نادي الزمالك احمد مرتضى السادس من أكتوبر جمعية عمومية غير عادية عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ستاد الزمالك

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