أحمد مجاهد: وصول جماعة الإخوان للحكم كان نبأ صادمًا

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب عين شمس، إن عام حكم الإخوان كان صعبا جداً على النخبة المثقفة في مصر لأن النخبة يشكلوا الوعي والبصيرة للمجتمع.

وقال خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن نبأ وصول الإخوان للحكم كان نبأ صادما.

وأضاف: تعمدنا منح جائزة معرض الكتاب عام 2013 لكتاب "سر المعبد" لثروت الخرباوي كيداً في الجماعة الإرهابية، موضحاً أن الدور الفعال للمثقف المصري يظهر في اللحظات المفصلية في التاريخ.

وأشار إلى أن المثقف يستشعر نبض الجماهير ويقودهم نظراً لوعيه، لافتاً إلى أن وزير ثقافة الإخوان لم يفتتح المعرض العام للفن التشكيلي لوجود لوحات لم تعجبه.

وأكد أن رحيل الأفراد من المشهد لا يعني أن أفكارهم قد انتهت، مشيراً إلى أنه لا حل ولا أمل إلا بصورة ثقافية لمحاربة المتطرف.