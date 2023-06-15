الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد مجاهد: وصول جماعة الإخوان للحكم كان نبأ صادمًا

الدكتور أحمد مجاهد
الدكتور أحمد مجاهد

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب عين شمس، إن عام حكم الإخوان كان صعبا جداً على النخبة المثقفة في مصر لأن النخبة يشكلوا الوعي والبصيرة للمجتمع.

وقال خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن نبأ وصول الإخوان للحكم كان نبأ صادما.

وأضاف: تعمدنا منح جائزة معرض الكتاب عام 2013 لكتاب "سر المعبد" لثروت الخرباوي كيداً في الجماعة الإرهابية، موضحاً أن الدور الفعال للمثقف المصري يظهر في اللحظات المفصلية في التاريخ.

وأشار إلى أن المثقف يستشعر نبض الجماهير ويقودهم نظراً لوعيه، لافتاً إلى أن وزير ثقافة الإخوان لم يفتتح المعرض العام للفن التشكيلي لوجود لوحات لم تعجبه.

وأكد أن رحيل الأفراد من المشهد لا يعني أن أفكارهم قد انتهت، مشيراً إلى أنه لا حل ولا أمل إلا بصورة ثقافية لمحاربة المتطرف.

مواد متعلقة

استشارى طرق: قطاع النقل كلمة السر فى خطة الدولة لتصل للعالمية

أكرم القصاص: حديث الرئيس السيسى مصارحة ورد على أسئلة الشعب

لواء بحرى: الدولة تستهدف تعظيم الدخل القومى من إنشاء الموانئ

حقيقة نقص أدوية السكر والضغط فى الصيدليات

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعلم تحديات الدولة والظروف الصعبة للمواطنين

مصطفى بكرى: ما يحدث فى مصر نقلة نوعية غير مسبوقة على جميع المستويات

مصطفى بكرى: ما يحدث فى مصر هو إعادة بناء للدولة

ياسر الهواري: مناقشات الحوار الوطني تدور بروح إيجابية بين المشاركين

الأكثر قراءة

أمن قومى.. اقتصاديون: تصريحات السيسى عن سعر الصرف حماية للمصريين من تداعيات الأزمة العالمية

تفاصيل حكم ثبوت وفاة طفل بعد مرور 66 عامًا بمطروح

في ذكراها العاشرة.. 30 يونيو ثورة على التطرف والرجعية

إحباط محاولة لتهريب كمية من المنشطات الجنسية عبر منفذ العوجة البري

مصرع شاب بسبب جرعة مخدرات زائدة فى العياط

التحريات فى العثور على جثة متوفى بشقته ببولاق الدكرور تكشف مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى