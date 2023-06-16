الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-6-2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وارتفع سعر الدواجن البيضاء إلى 71 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما ارتفعت أسعار البيض.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-6-2023  في مصر.

 

أسعار الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء:  71  جنيه .
  • سعر الدواجن الساسو:  86 جنيه .
  • الدواجن امهات بيضاء :  59 جنيه
  • سعر الفراخ البلدي :      100 جنيه   .
  • احمر بياض ارضي : 58 جنيه .

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وأرجع العاملون في صناعة الدواجن ارتفاع سعر الفراخ رغم تراجع أسعار العلف إلى اقتراب عيد الاضحى المبارك ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تخطت 300 جنيه للكيلو اتجه المستهلكون إلى الدواجن كبديل أرخص ، وسط توقعات إلى تراجع الاسعار عقب انتهاء عيد الأضحى.

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت  ابيض :  7 جنيه .
  • كتكوت  ساسو:  9 جنيه .
  • كتكوت بلدي 6.25 جنيه
  • كتكوت ساسو بيور 11 جنيه
  • كتكوت أبيض شركات    11 جنيه
  • كتكوت أبيض قطعان     6.25 جنيه
  • كتكوت هجين      7.50 جنيه
  • كتكوت سمان أسمر       3.50 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض      3.50 جنيه
  • قاهرة للدواجن:7  جنيه .
  • بلادي للأعلاف و الدواجن: 12 جنيه .
  • نيوهوب ايجيبت للدواجن : 10 جنيه .
  • الحمد للأعلاف و الدواجن : 8 جنيه .
  • الفيروز(زلط/ابو زيد)    : 9.5 جنيه .
  • الوطنية: 9 جنيه .
  • الوادي: 11.75 جنيه .
  • العناني: 11 جنيه .
  • مكه المكرمة :10 جنيه .
  • المصريه الهولندية(طارق هلا) : 7.5 جنيه .

 

سعر البيض اليوم 

  • كرتونة بيض أبيض :  105.75 جنيه .
  • كرتونة بيض أحمر: 107 جنيه .
  • كرتونة بيض بلدي : 114 جنيه .

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