الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في بورصة السلع

اعلاف
اعلاف

يبحث الكثير عن أسعار أعلاف الدواجن على مدار اليوم، حيث أنها تنعكس على أسعار الدواجن في الأسواق، وقد شهدت الأسعار تراجعا في الأسعار خلال الأسابيع الماضية، وذلك نتيجة زيادة الإفراجات الجمركية للذرة الصفراء وفول الصويا.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس 15 يونيو 2023

بلغ متوسط أسعار الذرة صفراء برازيلي اليوم الخميس 15 يونيو في بورصة السلع 13000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم الخميس 15 يونيو في بورصة السلع 13000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الخميس 15 يونيو في بورصة السلع 11000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الخميس 15 يونيو في بورصة السلع 11000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الخميس 15 يونيو في بورصة السلع 11000 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الخميس 15 يونيو في بورصة السلع 11000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار ذرة صفراء روماني  اليوم الخميس 15 يونيو في بورصة السلع 11000 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة السلع

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار

أسعار أعلاف الدواجن اليوم 12-6-2023

أسعار الفول الصويا اليوم 15 يونيو 2023

بلغ متوسط أسعار صويا 44 % 30000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار صويا 46 % (محلي) 33000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار صويا 46% (مستورده) 33000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار ردة ( نخالة ) 10900 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار زيت صويا منزوع 47000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار زيت صويا مكرر 48500 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار بذرة فول الصويا 30000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار كسب عباد 36% 18000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار جيلوتين مستورد 60% 49000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار قشر فول الصويا 10500 جنيه للطن.

متوسط أسعار الذرة صفراء أسعار ذرة صفراء أرجنتيني أسعارذرة صفراء أوكراني أسعارذرة صفراء صربي أسعارذرة صفراء أمريكي ذرة صفراء بلغاري

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