شهدت أسعار أعلاف الدواجن ارتفاع اليوم في الأسعار، بعد تراجع دام أكثر من شهر حيث تراجعت أسعار أعلاف الدواجن بشكل كبير، خلال الفترة الماضية.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة السلع.

أسعار الذرة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

شهدت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي ارتفاع اليوم الأربعاء بمقدار 500 جنيها، حيث سجل اليوم 13000 جنيها للطن.

شهدت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني ارتفاع اليوم الأربعاء بمقدار 500 جنيها، حيث سجل اليوم 13000 جنيها للطن.

شهدت أسعار الذرة الصفراء أوكراني ارتفاع اليوم الأربعاء بمقدار 500 جنيها، حيث سجل اليوم 11000 جنيها للطن.

شهدت أسعار الذرة الصفراء صربي ارتفاع اليوم الأربعاء بمقدار 500 جنيها، حيث سجل اليوم 11000 جنيها للطن.

شهدت أسعار الذرة الصفراء أمريكي ارتفاع اليوم الأربعاء بمقدار 500 جنيها، حيث سجل اليوم 11000 جنيها للطن.

شهدت أسعار الذرة الصفراء بلغاري ارتفاع اليوم الأربعاء بمقدار 500 جنيها، حيث سجل اليوم 11000 جنيها للطن.

شهدت أسعار الذرة الصفراء روماني ارتفاع اليوم الأربعاء بمقدار 500 جنيها، حيث سجل اليوم 11000 جنيها للطن.

أسعار الفول الصويا اليوم 14 يونيو 2023

قدرت أسعار الفول الصويا 44 % اليوم الأربعاء 14 يونيوبـ 30000 جنيها للطن.

قدرت أسعار الفولصويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء 14 يونيوبـ 33000 جنيها للطن.

قدرت أسعار الفولصويا 46 % (مستورد) اليوم الأربعاء 14 يونيوبـ 33000 جنيها للطن.

قدرت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء 14 يونيوبـ 10900 جنيها للطن.

أسعار زيت الصويا اليوم 14 الأربعاء 2023

قدرت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 14 يونيوبـ 47000 جنيها للطن.

قدرت أسعار زيت صويا مكرراليوم الأربعاء 14 يونيوبـ 48500 جنيها للطن.

أرتفعت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأربعاء 14 يونيوبـمقدار 2000 جنيها للطن، لتسجل 30000 جنيها للطن.

قدرت أسعار كسب عباد 36%اليوم الأربعاء 14 يونيوبـ 18000 جنيها للطن.

قدرت أسعار دي دي جي إس 27%اليوم الأربعاء 14 يونيوبـ 24000 جنيها للطن.

قدرت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء 14 يونيوبـ 49000 جنيها للطن.

قدرت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأربعاء 14 يونيوبـ 10500 جنيها للطن.