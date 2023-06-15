"الزراعة": ضخ كميات من اللحوم البلدية في الأسواق والمنافذ

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومتحدث الوزارة، إن الدولة خطت خطوات كثيرة لاستقرار أسعار اللحوم، بضخ كميات كبيرة منها في الأسواق والمنافذ سواء الأصناف البلدية أو المستوردة بجانب استمرار خطة التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية مثل أحياء مشروع البتلو واستيراد السلالات عالية الإنتاجية من اللحوم وتحسين السلالات المحلية.

وأضاف القرش في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة تسعى لتوفير اللحوم الحمراء بضخ مزيد من اللحوم البلدية من البلدية والمستوردة، حيث تطرح الوزارة اللحوم الحمراء في منافذها بسعر 225 جنيها للكيلو بخلاف توفير اللحوم المستوردة فائقة الجودة، حيث سمحت الوزارة باستيراد 170 ألف رأس ماشية حية بعرض الذبح الفوري والتسمين.

وفي السياق، قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم البلدية ستنخفض لدى محالّ الجزارة بعد تراجع أسعار الأعلاف ومحدودية الإقبال على اللحوم، واستقرار أسعارها عند 300 جنيه للكيلو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تدخل الدولة بالإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف.

وأضاف عبدالباسط أن أسعار العجول والأبقار والأغنام سوف تنخفض بمعدل كبير، حيث بدأ التجار ببيع القائم العجالي بـ145 جنيها، والعجول الجاموس الحالي بـ140 جنيها لوزن 400 كيلو وخروف الأضحية يبدأ من 8 آلاف جنيه.

وكان أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك انفراجة في أسواق اللحوم بعد تراجع أسعار الأعلاف بنسبة 30% وعودة دورات التسمين مرة أخرى، حيث تم التنسيق بين الوزارة ومحافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإفراج عن أكبر كمية من الأعلاف في الموانئ نظرا لأنها تمثل نسبتها إلى 80% في عمليات التسمين وهي تؤثر في ارتفاع وانخفاض أسعار اللحوم والثروة الداجنة.