الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة ببلطيم

إزالة التعديات
إزالة التعديات

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمركز بلطيم على مساحة 6420، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية المختصة، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من الموجة الـ21، موجها بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي، وإزالتها في مهدها والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجددا على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات على مساحة 4620 مترا تقريبا تعود بالبناء على أرض أملاك دولة، ومن ضمنهم حاله إزالة لسور بناء دون ترخيص بقرية السبايعة تابع لقرية الساحل القبلي، و9 حالات تابع قرية بر بحري.

بلطيم إزالات تعديات أملاك الدولة كفر الشيخ

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