لا يفوتك هذا المساء| "الباز" يحاور علي جمعة.. وهزة أرضية تضرب خليج عدن

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الليلة.. "الباز" يحاور على جمعة فى "الشاهد" على eXtra news

يحل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، ضيفًا الليلة على برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وذلك في تمام الحادية عشرة مساءً.

https://www.dostor.org/4424885

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب منطقة خليج عدن

أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب منطقة خليج عدن، وذلك وفقًا لعاجل أوردته القناة قبل قليل.

https://www.dostor.org/4424919

سعد عبدالوهاب.. «الدنيا ريشة فى هوا»

أسهمت نشأته فى زيادة تعلقه وشغفه بالفن والأضواء، فأن يكون عمك هو موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، أمر كفيل أن تسحرك أنغام الموسيقى وتندهك نداهة الفن، فلا ترى نفسك إلا واحدًا من أصحاب هذا الطريق المسحورين بها.

https://www.dostor.org/4424889

الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين؛ لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

https://www.dostor.org/4424878

وكالة الأمن السيبراني الأمريكية: وكالات حكومية تعرضت لهجوم إلكترونى عالمى

أعلنت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، اليوم الخميس، عن أنه لا تأثير للهجمات الإلكترونية على مواقع الوكالات الحكومية.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن الوكالات الحكومية التي تقيم تأثير تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق.

https://www.dostor.org/4424905

أمن قومى.. اقتصاديون: تصريحات السيسي عن سعر الصرف حماية للمصريين من تداعيات الأزمة العالمية

أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، أمس الأول، وتأكيده مرونة الدولة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، مع الحرص فى الوقت نفسه على ألا يتسبب ذلك فى الضرر بالشعب المصرى والتأثير سلبًا على حياة المواطنين.

https://www.dostor.org/4424895

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد التأهل لأمم إفريقيا 2024

وصلت بعثة منتخب مصر الأول، مساء الخميس، مطار القاهرة، قادمة من مراكش بالمغرب بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وفاز منتخب الفراعنة على غينيا بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

https://www.dostor.org/4424819

بهاء سلطان ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأغنية "كدابة"

حقق المطرب بهاء سلطان، نجاحا كبيرا بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “كدابة” حيث انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على يوتيوب، متخطية الـ 100 ألف مشاهدة.

أغنية كدابة من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى أمير محروس.

https://www.dostor.org/4424901

طبيب نفسي يكشف لـ"الدستور" علامات الاكتئاب وطرق الوقاية منه

يُصاب الكثير من المواطنين بالاكتئاب، دون الشعور بالأعراض، وهو ما يُرتب أعراضَا ومضاعفات قد يصعب على المريض تداركها.

وكشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن العلامات التي تظهر على الإنسان ومن ثم يكتشف أنه مصاب بالاكتئاب، مشددًا على الجميع من حول الشخص أن يلاحظوا أي تطور يطرأ على الفرد والتأكد من العلامات التي تشير إلى إصابة الشخص بالاكتئاب.

https://www.dostor.org/4424824