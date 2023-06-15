الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين (فيديو)

كلنا واحد
كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة، بإجمالي 1211 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية، وتستهدف القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظات “القاهرة- الجيزة- القليوبية”.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، واستمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 

الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين

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