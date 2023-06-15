بهاء سلطان ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأغنية "كدابة"

حقق المطرب بهاء سلطان، نجاحا كبيرا بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “كدابة” حيث انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على يوتيوب، متخطية الـ 100 ألف مشاهدة.

أغنية كدابة من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى أمير محروس.

جدير بالذكر أن التعاون الأول بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك"، مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان"، ثم توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".

بعد طرح ألبوم "ومالنا"، نشبت الخلافات بين الثنائى وفى هذا الوقت طرح "محروس"، ألبوم بهاء سلطان الدينى "بدعى يارب"، والذى سجله بهاء خلال فترات متباعدة، وفى عام 2014، طرحت شركة "فرى ميوزك"، أغنية "أسيبك"، من ألبوم سيجارة"، وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا وانتظر الجمهور الألبوم الذى لم يخرج للنور ، قبل أن ينتهى الخلاف ويطرح الألبوم كاملا .