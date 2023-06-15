طبيب نفسي يكشف لـ"الدستور" علامات الاكتئاب وطرق الوقاية منه

يُصاب الكثير من المواطنين بالاكتئاب، دون الشعور بالأعراض، وهو ما يُرتب أعراضَا ومضاعفات قد يصعب على المريض تدراكها.

وكشف الدكتوروليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن العلامات التي تظهر على الإنسان ومن ثم يكتشف أنه مصاب بالاكتئاب، مشددًا على الجميع من حول الشخص أن يلاحظوا أي تطور يطرأ على الفرد والتأكد من العلامات التي تشير إلى إصابة الشخص باكتئاب.

وتابع “هندي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "العلامات التى تؤكد إصابة الشخص باكتئاب هو الانهيار في البكاء على أي شئ يحدث، نوبات الغضب المتكررة طوّال الوقت، حتى ولو كانت بسبب أشياء بسيطة، فقدان الاهتمام أو المتعة في معظم الأنشطة العادية كثرة النوم، بجانب فقدان الطاقة، تغيرات في الشهية، وزيادة الوزن بشكل قوي وملحوظ، الشعور بالذنب أو انعدام القيمة، بالإضافة إلى صعوبة التفكير، تكرار التفكير في الانتحار، والبعض منهم يصل الأمر معهم إلى تنفيذه فعليًا، وجود ألم الظهر أو حالات الصداع المستمر".

طرق علاج الإصابة بالاكتئاب

وعن طريقة علاج الشخص المصاب بالاكتئاب، أكد “هندي” على أهمية التخلي عن ثقافة تجنب استشارة الطبيب النفسي، مُشيرًا إلى انها عادات وتقاليد خاطئة.

وشدد استشاري الصحة النفسية، على ضرورة اتخاذ تدابير الرعاية الذاتية، مثل الحرص على تناول وجبات صحية والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة النشاط البدني، بجانب الانخراط بشكل قوي في المجتمع والمناسبات من حول الشخص المصاب بالاكتئاب، لان هذا سيساعده على التخلص من الشعور الذي يلازمه، إن وجد حب واهتمام الناس به.