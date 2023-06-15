بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد التأهل لأمم إفريقيا 2024

وصلت بعثة منتخب مصر الأول، مساء الخميس، مطار القاهرة، قادمة من مراكش بالمغرب بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وفاز منتخب الفراعنة على غينيا بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

ورفع المنتخب الوطني بفوز أمس رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة بالتصفيات ويتأهل رسميا لأمم أفريقيا.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، الاستعداد لودية جنوب السودان فور العودة للقاهرة، دون راحة فى ظل ضيق الوقت وحاجته لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الحالى للفراعنة، سواء على مستوى التدريب أو تحقيق الانسجام بين اللاعبين خاصة فى ظل وجود عدد كبير من الوجوه الجديدة فى هذا المعسكر.

وأثنى فيتوريا على مستوى اللاعبين خلال مباراة غينيا ورغبتهم فى تحقيق الفوز بعد معادلة النتيجة، حيث كان التقدم من نصيب المنتخب الغينى، وهو امر يحسب للاعبين الذين كان لديهم إصرار على تعديل النتيجة وحسم تذكرة التأهل المبكر، دون الانتظار إلى مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات.